Stephen King. Un viaggio nel suo mondo

Domani alle 17,30 la Dickens Fellowship di piazza Alberica 2 ospita l’ultimo appuntamento del seminario ‘A Dark Chest of Wonders. Un viaggio nell’universo di Stephen King’. A parlarne sarà Andrea Menconi, docente e psicanalista, che parlerà dello scrittore nell’intervento ‘La metafisica di Stephen King. Bene, male e soprannaturale’. Scrittore di romanzi e racconti horror Stephen King inizia la sua prolifica carriera letteraria 1974 con il romanzo Carrie, di cui proprio il 5 aprile si celebrano i cinquant’anni, per poi affermarsi con ‘The Shining’ nel 1977 e continuare con una grande produzione di scritti che ha fatto di King uno degli autori più popolari del suo tempo, anche grazie alla sua attività di sceneggiatore, produttore e attore cinematografico.

"Siamo molto contenti della grande partecipazione di pubblico. La formula del seminario articolato in tre incontri è sicuramente vincente – dice la presidentessa della Dickens Marzia Dati –, perché permette ai partecipanti di approfondire le tematiche e gli stili narrativi, ma anche la poetica dei grandi poeti e scrittori che vengono trattati".

Andrea Menconi è laureato in filosofia e dottore di ricerca in filosofia dell’Università degli studi di Pisa. Si occupa da circa venti anni di filosofia, teologia e rapporti tra queste due discipline. Nel 2005 comincia ad interessarsi di consulenza filosofica e della psicanalisi come esperienza di conoscenza di sé e delle proprie relazioni col mondo. Lavora nel suo studio privato come psicanalista laico e come consulente in ambito filosofico a vari livelli. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati dello scrittore Stephen King.