Stelle al merito del Coni: "Tanti giovani: è stupendo"

Una cerimonia sobria ma intensa, una festa dello sport, un riconoscimento ad atleti e dirigenti che lo sport fanno vivere. Tradizionale manifestazione per la consegna delle stelle al merito sportivo giunte dal Coni nazionale e per le targhe assegnate dal Coni provinciale, tenuta nella sala del Club Nautico di Marina. Presenti autorità civili e militari, amministratori locali, il pomeriggio che ha premiato le eccellenze dello sport locale dell’anno 2021, è stato condotto da Attilio Papini e Valentina Buttini. "Qui sono presenti i migliori atleti e i migliori dirigenti che si sono distinti per impegno e risultati" ha detto il delegato provinciale Coni Vittorio Cucurna facendo gli onori di casa. Presente anche Simone Cardullo, al vertice del Coni regionale: "la presenza di tanti giovani in sala ci inorgoglisce – ha detto il capo dello sport toscano, prima di elogiare pubblicamente il suo collaboratore in terra apuana Cucurnia – è un vulcano, tra i più attivi e volenterosi delegati della Toscana, che lavora per riportare il Coni ai livelli che merita".

Per l’amministrazione ha preso la parola l’assessore allo sport Lara Benfatto: "dopo un anno di amministrazione è cresciuto il numero delle società sportive e dei ragazzi che fanno sport. C’è bisogno di maggiori spazi e noi siamo impegnati a migliorare gli spazi sportivi e gli impianti. Stiamo vivendo momenti di disagio – ha continuato la Benfatto facendo riferimento a diverse criticità e soprattutto al palazzetto di Avenza – ma stiamo lavorando anche per portare lo sport nei padiglioni di Carrarafiere".

Quindi la consegna delle stelle: "ne ho viste passare tante, pensavo fosse solo un metallo e invece dietro ogni stella ci sono tante emozioni – ha detto Andrea Speroni, stella di bronzo, che l’ha dedicata a tutte le mogli degli sportivi che supportano e sopportano i loro coniugi nello sport. Per Diego Vitale, ritirato dalla attività sul campo per motivi anagrafici, l’impegno nello sport continua con i cronometristi: "mi è sempre piaciuto garantire la regolarità delle gare". La Pallacanestro Audax vanta la fondazione al 1952 e per tanti anni le squadre erano composte solo da giocatori locali: "la stella è arrivata un po’ tardi , ma siamo ugualmente contenti" ha detto il ds dei gialloazzurri Massimo Alibani. Le Frecce Apuane hanno vinto un campionato italiano e uno europeo: "quando siamo partiti eravamo in cinque con il tempo siamo cresciuti e siamo andati lontano".

Per il Club Nautico il presidente Carlo Andrea Simonelli ha illustrato i successi organizzativi e di risultati con pesca sportiva e padel che si affiancano ai tradizionali nuoto, pallanuoto, vela e tennis. In evidenza anche l’Apuania Tennistavolo, la società più vincente della disciplina in Italia con sei scudetti, il Tiro a segno di Fossola che continua a sfornare campioni, la Pugilistica Carrarese che ha un fiorente vivaio e organizza campionati nazionale di elite.

