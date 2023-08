Stasera Paolo Giannotti riceve il Premio Obelisco

Sarà conferito questa sera, alle 21.15, a Villa Cuturi di Marina di Massa, i l Premio “Obelisco Città di Massa” a Paolo Giannotti. Il premio, giunto alla nona edizione e patrocinato e sponsorizzato dal Comune, dalla Mario Giorgini Marmi e dalla Marmi Ducale di Francesco Ricci, vuole gratificare un concittadino particolarmente distintosi nella propria professione. Nell’albo d’oro figurano il musicista Pietro Faleni, l’attore dialettale Alberto Andreani, il ballerino Alen Bottaini, il cantante lirico Giorgio Giuseppini, l’attore e regista Andrea Battistini, il pittore e scultore Vito Tongiani, la pianista e organista Stefania Mettadelli e la prima ballerina della Scala Alice Mariani.

Giannotti, 61 anni, è un docente (ha insegnato alla media Malaspina e quest’anno sarà all’istituto Salvetti) appassionato letterato, amante della propria città e con l’hobby della scrittura. Commediografo e romanziere, è quest’anno alla ribalta nazionale con il noir ’Giallo in Versilia’. La cerimonia, condotta da Fabio Cristiani, vedrà Giannotti ricevere il premio dalle mani del sindaco Persiani. In suo omaggio si esibiranno Massimo Dalle Luche in una lettura da ’Il paese di Acchiappacitrulli’; Tania Giusti da ’Giallo in Versilia’; Armando Manfredi da ’Lo spettacolo è sospeso…’. Infine Tania Giusti, Armando Manfredi e Fabio Cristiani interpreteranno due scene della pièce teatrale ’Sancio e il Cavaliere’. Tutte opere di Giannotti.