Stasera brucia il falò di Sant’Antonio

Stasera alle 19 nel greto del fiume Magra vicino al ponte Pompeo Spagnoli brucia il fuoco dedicato a Sant’Antonio. I fuochisti ieri sono stati impegnati nella preparazione delle fascine per innalzare la pira, vegliate attentamente per impedire che fossero bruciate anzitempo dagli avversari di San Geminiano. Quest’ultimo appuntamento è previsto per il 31 gennaio. La squadra della parrocchia di San Nicolò è pronta ad una grande prestazione e ha speso tutti i segreti della lunga esperienza per arrivare ad allestire un falò memorabile. Le ricette per ottenere uno splendido falò prevedono l’effetto scenografico della fiammata, la velocità di accensione del fuoco e la sua organizzazione, l’altezza, la durata, l’assenza di fumo e la tenuta. Nella guerra dei falò c’è competizione non solo nell’allestimento delle fiamme, ma la contesa tra i rioni in pratica dura tutto l’anno in attesa del risultato finale. I falò a partire dalla fine dell’Ottocento sono diventati una partita: con la sfida a creare pire turbo per lanciare le fiamme più alte verso la luna.