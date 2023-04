Stasera a Filetto cena sotto la ’pioppa’

La ‘pioppa’ è sistemata. I volontari ne hanno scelta una tra le più belle e ora domina la piazza a Filetto. Si avvicina il primo maggio e come ogni anno nella frazione di Villafranca si ricordano i santi patroni, Filippo e Giacomo. Col ritorno della tradizionale pioppa, l’albero sotto cui stasera i paesani mangeranno tutti assieme. Una tradizione nata il primo 1 maggio del 1400, quando per la prima volta a Filetto alcuni giovani sistemarono un albero ricco di rami e foglie davanti casa di Francesco da Faye, fuggito da Siena, dove era prigioniero di Ottobon terzo, che chiedeva una riscatto per rimandarlo a Filetto. Era stato il suocero a offrire cibo e vino per festeggiare il ritorno. Da allora ogni anno la pioppa viene sistemata davanti casa di un possidente affinché organizzi la festa. E così alle 18 ci sarà la Santa Messa con processione e alle 20 si festeggerà con la cena sotto la pioppa.