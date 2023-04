’Stanze in musica’ al Guglielmi Di scena il Diffusion Brass Quintet

Doppio appuntamento, stasera e il prossimo venerdì, con ’Stanze in Musica’ al Teatro Guglielmi di Massa. La rassegna è organizzata dall’associazione musicale La Croma con il sostegno della concessionaria fratelli Nani e G&G Group. Il primo appuntamento, stasera alle 21, è con il concerto del quintetto d’ottoni ’Diffusion Brass Quintet’, una formazione che offre un vasto repertorio articolato nei generi musicali più disparati: dalla musica classica al jazz, dal pop alla colonna sonora, non manca la musica operistica, arrivando sino all’accezione più ampia della musica di consumo. Il gruppo, che incarna i principi fondanti del quintetto d’ottoni, è composto da Federico Trufelli alla tromba, Alessandro Vanni al sassofono, Matteo Marcalli al corno francese, Domenico Vanni al trombone e Giovanni Lombardo alla tuba. Il Quintetto si esibisce in svariate situazioni: è infatti protagonista di performance concertistiche, accompagna importanti solisti, duetta con cori e altri organici, si presta per la musica di intrattenimento, affascina in scenari pittoreschi e naturalistici e commuove negli innumerevoli eventi di solidarietà e beneficenza a cui partecipa. Il ’Diffusion Brass Quintet’ ha all’attivo collaborazioni con Andrea Tofanelli, Clinician e International Jazz Trumpet Soloist; Francesco Tamiati, prima tromba solista all’Orchestra della Scala di Milano e con Luigi Roni, cantante lirico, basso di fama mondiale.

Il secondo concerto, che si terrà il 28 aprile, invece, vedrà protagonista l’ensemble di fisarmoniche del conservatorio Puccini di La Spezia e del liceo Pertini di Genova con il maestro Endrio Luti insieme a Massimo Tripolesi, Anna Di Pasquale, Lisa Guastini, Alessio Beja, Michele Boriassi, Isadora Olivi, Denis Dariy, Lorenzo Giusti, Valentina Benelli, Pietro Mazzei, Francesco Saias e Alessandro Trivigno. La formazione porterà musiche di Piazzolla, Oberbeck, Purcell, Battiston e Galliano. L’ensemble di fisarmoniche è una formazione estremamente duttile, ideata per valorizzare il ruolo della fisarmonica nella musica da camera. E’ nata a opera del maestro Endrio Luti, vice direttore al Conservatorio Superiore Giacomo Puccini di La Spezia, e fino ad oggi l’ensemble ha tenuto concerti in tutta Italia e in Polonia. Entrambi i concerti della rassegna sono a ingresso gratuito. Prenotazioni al 338 5433970 (whatsapp) o [email protected]