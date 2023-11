Staminali: tanti ciclamini per la vita

Un ciclamino per la vita. Aiuterà per la donazione del sangue del cordone ombelicale e a raccogliere fondi per la ricerca la vendita dei ciclamini nei banchetti di Adisco Apuania OdV domani e sabato 25 sotto il municipio di Massa. Le volontarie dell’Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale, saranno attive per informare e sensibilizzare sul tema. "Il sangue di cordone ombelicale è ricco di cellule staminali capaci di ricostruire la funzione emopoietica (globuli rossi, globuli bianchi e piastrine) – sottolinea Luisella Nelli, presidente della sezione locale di Adisco – . Le cellule staminali, utilizzate a fini di trapianto, curano circa 80 varianti di malattie del gruppo di leucemie, linfomi, deficit del sistema immunitario e dei difetti metabolici". La sezione massese, nata nel 2004, oltre all’adozione dell’aiuola di piazza Bertagnini e all’illuminazione di Palazzo Bourdillon, organizza corsi di formazione in collaborazione con la Asl, è presente nei Consultori per sensibilizzare i neo genitori al dono.