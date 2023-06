Stallo Pd, arriva il segretario Fossi "Il candidato? Una scelta locale"

di Alfredo Marchetti

"Il candidato per il Partito democratico? Sarà la sintesi delle varie realtà presenti nel locale. Prossima settimana sarò a Massa per dialogare con la sezione locale e poi tireremo una linea, faremo una sintesi sul candidato a sindaco da esprimere alle elezioni". A parlare è il neo eletto Emiliano Fossi, segretario regionale del partito del Nazzareno. "A Massa abbiamo raggiunto con l’elezione della segretaria nazionale Elly Schlein un grande risultato che premia chi si è adoperato per far prevalere le ragioni e le idee della nuova segretaria, il voto dal basso. E, visto che buona parte della classe dirigente e del partito erano schierati dall’altra parte, per il candidato Stefano Bonaccini, questo esito aumenta di valore". Quando manca poco più di due mesi alle prossime amministative (14 e 15 maggio) il Pd è ancora in una situazione di stallo: non c’è ancora un nome forte da proporre agli alleati di centro sinistra che, visti i tentennamenti del principale partito di sinistra, hanno pensato bene di smarcarsi dal partito del Nazzareno. La soluzione per riportare tutti allo stesso tavolo, secondo Fossi, però è ancora viva.

Come superare la situazione di sabbie mobili che sta vivendo il Pd di Massa?

"Non ho l’arroganza di credere di avere una soluzione in tasca, sono stato eletto segretario un giorno fa. Credo però che rispetto al panorama dei capoluoghi dove ci sono già risultati, vedi Siena dove sono state fatte le primarie, o Pisa dove c’è un candidato forte come nella città del Palio, innegabilmente a Massa registro un elemento di difficoltà. Non è mia intenzione imporrre soluzioni dall’alto, ma cercherò di capire il gruppo dirigente, per puntare a una sintesi. Mi pare che di fronte a una destra divisa questa sia un’occasione da poter provare a prendere per tornare alla guida della città. Fondamentale è parlare con il territorio, ho deciso di superare questo stallo affrontarndolo insieme al locale. E proprio per questo, posso dire che a breve, molto probabilmente già dalla prossima settimana, verrò a Massa".

Il tavolo di coalizione si è disgregato: c’è la volontà da parte degli alleati di presentarsi divisi dal Pd. Si può ricostruire un dialogo e una alleanza?

"Credo che ogni situazione locale abbia le proprie dinamiche. Non c’è un modello prestabilito da applicare. Parlando di Massa è chiaro che cerchermo di capire quali ragionamenti fare. La certezza è che si debba ricostruire le basi di un Pd forte e presente. A livello regionale le alleanze sono ancora possibili, rispetto ai 5 stelle con i quali è stato recemente riannodato un dialogo e confronto, basti pensare alle recenti dichiarazioni di questi giorni, il Pd è pronto al confronto con tutti"

La dirigenza locale è pronta a fare le primarie il prossimo 26 marzo. Cosa ne pensa?

"Siamo abbastanza avanti con i tempi, ma non mi sento di escludere nulla, ne parlerò con i dirigenti e definiremo anche questo strumento di democrazia. Ripeto: la scelta del nome non sarà un’imposizione dall’alto, ma una sintesi delle varie presenze politiche del partito a livello locale".