Stalli off limits, via al presidio sotto al Comune

’Massa insorge’ e ’Rivoluzione Allegra’ indicono una manifestazione di protesta sotto il Comune il 9 marzo alle 18 per affrontare le recenti problematiche il parcheggio nell’area ex Cat, oggi interessato dai lavori del Pnrr. Marco Lenzoni di ’Massa insorge’: "È fondamentale agire ora per garantire soluzioni sostenibili per i cittadini". Giulio Milani, presidente di ’Rivoluzione Allegra’, aggiunge: "Questa situazione richiede un’azione decisa e coordinata. Siamo qui per difendere i diritti dei cittadini e trovare soluzioni condivise".

"Il disastro della chiusura del parcheggio all’ex Cat creerà gravi problemi anche agli utenti e malati che vanno quotidianamente al distretto sanitario – prosegue Lenzoni –. Noi invece intendiamo rilanciare la questione dell’inutile e dispendioso distretto sanitario sui binari alla stazione, una follia che lascerà il quartiere nel traffico più caotico, senza parcheggi per i pendolari, l’area dell’ex scalo ferroviario è il posto ideale per farci il parcheggio per i pendolari e per i cittadini, non certo per un ospedale di comunità. Abbiamo già le strutture e la bellissima area verde dell’ex ospedale San Giacomo e Cristoforo, dove ci sono ettari di parcheggi vuoti"

"La mancanza di parcheggio all’ex Cat – va avanti Milani – si somma inoltre alla diminuzione di spazi già praticata in piazza Ospedaletto a Borgo del Ponte, soluzione che ancora una volta è stata presa senza parlare con i residenti".