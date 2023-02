Stalking, la paura nel racconto della donna: "Mi aspettò sotto casa"

"Mi aspettò sotto casa. Addirittura un giorno mi lasciò sul tavolo del giardino dei miei vicini uno smalto. Chiamai immediatamente i carabinieri". A parlare è una donna che ha denunciato il suo presunto stalker, un uomo di 30 anni, ieri a processo davanti alla giudice Antonella Basilone (nella foto). Il giovane era presente con il suo legale Rinaldo Reboa del foro di Massa.

La donna è stata chiamata dalla Pm Giulia Giancola a raccontare la presunta odissea alla quale era costretta dall’uomo con precedenti sempre dello stesso tenore risalenti a un paio d’anni fa. "Gli ho sempre fatto presente – racconta la donna – che io non volevo le sue attenzioni. Si era invaghito di me, ma non ricambiavo. Mi ha conosciuto un anno fa e in poco tempo era riuscito a sapere il mio nome, dove abitavo e avere il mio numero di cellulare".

"Mi mandava messaggi indesiderati – ha proseguito – ai quali non rispondevo. Un giorno mi ha scritto che mi stava aspettando davanti casa. Addiritura una volta si è avvicinato perché voleva accarezzare i miei capelli. Si era spinto a scrivere anche ai miei familiari per dire loro che non poteva mandarmi messaggi perché colpito da misure restrittive. Un incubo".