Minacce e insulti a due ristoratori, accusati i vicini. Ma il giudice li assolve

Massa (Massa Carrara), 26 ottobre 2023 – Continue minacce, insulti e controlli all’attività ristorativa, tanto da costringere i titolari e il figlio a querelare i vicini, perché ormai esasperati da questo comportamento che andava avanti da tempo. Imputata una coppia di vicini. Ma alla fine si scopre che non era vero, o meglio, che il fatto non sussiste, come ha deciso il giudice monocratico del tribunale di Massa Fabrizio Garofalo, nell’udienza che si è consumata l’altro giorno, un’udienza fiume durata circa 7 ore, dove il giudice ha potuto concludere l’ascolto delle testimonianze a favore della difesa, circa 10 persone tra vicini di casa dei titolari del ristorante e le stesse forze dell’ordine che sono intervenute a più riprese per questa o quella lamentela.

La tranquillità tra i vicini e i titolari di un noto ristorante di Massa viene meno circa 4 anni fa. Secondo il racconto dei querelanti la coppia di vicini ha reso la vita impossibile sia a loro che ai clienti dell’esercizio ristorativo, tanto da ’colpirne’ gli affari. Addirittura uno dei vicini avrebbe affermato, rivolgendosi al titolare anziano del locale, che non sarebbe durato tanto a lungo.

Gli stessi raccontano anche di aver ricevuto visite da parte dei carabinieri della forestale per aver tagliato alcuni alberi e della municipale per non aver conferito giustamente rifiuti organici. Esasperati da questa situazione avevano dichiarato di vivere in uno stato d’ansia perenne e di aver cambiato gli stili di vita per evitare di scontrarsi con i vicini. Questo quello che avevano raccontato loro, ma l’impianto accusatorio è venuto meno quando i due legali della difesa, Pamela Paolini e Luca Guadagnucci, sono riusciti a smontare ogni accusa mossa nei confronti dei loro assistiti.

Dieci testimonanze a loro favore non hanno confermato l’ipotesi accusatoria. Al termine dell’udienza la pm Laura Pischedda ha chiesto un anno di reclusione, il giudice Garofalo ha invece deciso di assolvere la coppia.