Staffetta per la pace "Un km sulla Francigena Solidali con l’Ucraina"

MASSA

Anche nella provincia di Massa Carrara un gruppo di persone e di associazioni si sta organizzando per promuovere la Staffetta dell’Umanità per la Pace: domenica cammineranno lungo la via Francigena a piccoli gruppi, distanziati di 1 km e si muoveranno assieme alle 12. L’appello si rivolge a chi vuole la Pace, a chi è contrario all’invio di armi in Ucraina: darà vita a una staffetta dell’umanità da Aosta a Lampedusa. Saranno coperti in contemporanea 4000 km in 200 tappe.

"Dopo più di un anno di guerra in Ucraina e centinaia di migliaia di morti, mettere fine al massacro, cessare il fuoco e dare inizio a una trattativa restano parole proibite. Si prepara, invece, una resa dei conti dagli esiti imprevedibili con l’uso di proiettili a uranio impoverito e il rischio di utilizzo di armi nucleari tattiche – spiegano gli organizzatori – I governi continuano a ignorare il desiderio di pace dei popoli e proseguono nella folle corsa a armi di distruzione sempre più potenti. Mentre milioni di persone sono costrette dalle inondazioni, dalla siccità e dalla fame a lasciare le loro terre, centinaia di miliardi di euro vengono spesi per aumentare la devastazione dell’ambiente e spargere veleni nell’aria. Pensiamo che l’Italia debba manifestare in ogni modo la sua solidarietà al popolo ucraino abbandonando, però, qualunque partecipazione alle operazioni belliche e cessando l’invio di armi. Vogliamo tornare ad essere il più grande Paese pacifista del mondo, motore di una azione per la Pace e non ruota di scorta in una guerra.Ma siccome chi non è rappresentato e non costituisce una forza viene spinto a credere di non poter più incidere nella vita della Nazione, seguendo l’esempio del Movimento in Francia, vi chiediamo di reagire alla sfiducia, di usare il cammino come strumento di Pace, di costruire insieme una staffetta dell’umanità che parta da Aosta, Bolzano e Trieste fino a Lampedusa".

Questo appello è rivolto a chi sente il bisogno di fare qualcosa contro l’orrore della violenza delle armi e ha voglia di gridare basta. Dove: il tratto A_019, cioè la parte finale della Francigena che dalle colline del Candia scende sulla strada provinciale a Nazzano. "È 1 solo km, 2520 minuti da camminare insieme, in contemporanea in tutta Italia, con le bandiere della Pace. ciascuno dovrà avere la propria. Vi aspettiamo: più saremo, più visibile sarà il messaggio", concludono.

Per info: Antonella Cappè (area Carrara): 329-0780298; Giuditta Sborgi (area Massa): 328-5640047; Maurizio Rossi (area Lunigiana): 349-6004774.