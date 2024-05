Staff di sala da completare. La ristorazione a ’caccia’

1 CAMERIERE Locale a Forte dei Marmi cerca 2 camerieri. Si occuperanno di ricevere le ordinazioni e di servire ai tavoli. Orario serale. Per candidature: 392 8075361. Contratto di lavoro a tempo determinato con orario full time. Richiesto possesso Haccp.

1 OPERAIO Conduttore di macchine da stampa o riproduzione a Pietrasanta. La persona ricercata si occuperà di: preparazione dei file per la stampa, utilizzo di macchinari per la stampa/taglio, produzione di stampati pubblicitari e relativo assemblaggio, applicazione di adesivi, gestione del magazzino. Per info 0584 70681, [email protected]

INSTALLATORE DI GRONDAIE Per azienda con sede a Camaiore. La persona ricercata si occuperà principalmente di installazione di lattonerie. Contratto di lavoro a tempo indeterminato. Richiesta disponibilità alle trasferte in ambito nazionale, capacità di lavorare in quota. Info 0584 338378, email [email protected]