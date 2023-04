Stadio, nessun finanziamento "I lavori al campo sportivo non sono previsti dal Comune"

Il consigliere di opposizione Massimiliano Bernardi interviene sui lavori in corso alla tribuna dello Stadio dei Marmi. "Mentre da tifoso sono stracontento che la Carrarese sia nei play-off di Lega Pro e che allo Stadio ci siano i lavori in corso per la tribuna e per l’ampliamento e la messa in sicurezza delle scale – scrive Bernardi –. Purtroppo però rimane irrisolto il finanziamento promesso dall’assessore Moreno Lorenzetti per restituire il cosiddetto prestito alla Carrarese Calcio".

L’assessore Moreno Lorenzini nelle dichiarazioni pubbliche aveva anche detto che la richiesta fatta ai vertici della società era perché non c‘erano soldi nel bilancio corrente, ma che le risorse sarebbero state stanziate nel bilancio di previsione 202325. Nel mio intervento durante l’ultimo consiglio comunale, avevo sottolineato che nel Piano triennale delle opere pubbliche per lo Stadio dei Marmi era stato previsto solo il rifacimento del muro di cinta per 120 mila euro, tra l’altro nel 2024 e che non avevo trovato altri investimenti".

"Nel frattempo leggo sulla stampa che continuano i lavori di restyling della tribuna centrale da parte dalle ditte alle quali i vertici Carrarese calcio hanno affidato i lavori – prosegue Bernardi –. E più passa il tempo e più pare che aumentino i dubbi anche da parte dell‘entourage della società, infatti, la domanda sulla bocca di tutti è come la paga la tribuna l’amministrazione comunale? Li hanno trovati i 200 mila euro? Corrisponde al vero che i lavori sono stati eseguiti senza un progetto esecutivo deliberato dalla giunta? Sentiti pareri di tecnici ed esperti di pubblica amministrazione pare che non ci sia una via legittima per portare a termine questa operazione".

Bernardi da consigliere comunale e di tifoso invia "un sentito ringraziamento alla Carrarese calcio per ciò che sta facendo per la squadra e per i tifosi. Ciò detto chiedo a Lorenzini come mai che nei 75 milioni di euro di opere pubbliche che saranno realizzate in città, di cui si è parlato in consiglio comunale parlando dei più strani e probabilmente irrealizzabili progetti, non abbia pensato al nostro stadio dei 4 Olimpionici, che da anni deve essere messo in sicurezza".