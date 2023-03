Stadio, ci siamo. Lavori in dirittura La tribuna pronta per fine aprile

CARRARA

Lavori allo Stadio dei Marmi: si punta alla fine di aprile per la conclusione. La deadline è fissata dall’assessore all’urbanistica Moreno Lorenzini in risposta a un’interrogazione posta in consiglio comunale dall’assessore Massimiliano Manuel per dei chiarimenti sulle tempistiche previste per la chiusura dei cantieri. "Nella risposta scritta alla mia interrogazione ho letto che per la tribuna si parla presumibilmente di fine aprile – spiega Manuel – in occasione dell’inizio dei playoff. Vorrei capire se per quella data i lavori saranno effettivamente finiti o se ci sia il rischio che questa data non venga rispettata, visto che in un primo momento si parlava di dicembre per la fine. Andando allo stadio ho notato anche come i posti dei disabili siano ridotti male. Ho sentito cittadini chiedere se avranno l’onore dopo tanti anni di poter tornare in certi settori dello stadio che per loro erano diventati una seconda casa". L’assessore Lorenzini ha quindi preso la parola, confermando come sia nelle intenzioni dell’amministrazione, in accordo con la stessa Carrarese, puntare alla fine di aprile come termine per la fine dei lavori di adeguamento della tribuna. "I costi per la tribuna erano lievitati a fine anno – ha risposto Lorenzini – e considerati altri lavori da fare, dai 100mila euro iniziali siamo saliti a 280mila euro. Come bilancio non c’erano le risorse per dare in appalto il resto dei lavori, e abbiamo deciso di chiedere alla società un aiuto, perché è l’unica che può spendere dei soldi oltre i nostri vincoli di bilancio. L’obiettivo è di arrivare a fine aprile per la fine dei lavori. Per quanto riguarda i disabili, l’assessore Guadagni ha fatto dei sopralluoghi e se ci sarà la possibilità, vedremo di riuscire in breve tempo a dare loro una collocazione adeguata".

D.R.