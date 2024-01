1 CUOCO. Stabilimento balneare ricerca un cuoco con esperienza. L’azienda valuta anche candidature con consolidata esperienza. Impegno per il pranzo e all’occorrenza per la cena. Contratto a tempo determinato, offerta di lavoro stagionale a partire da fine febbraio (inizialmente nei weekend). Sede Massa. Per info e candidature, telefono 334 1052690, email [email protected].

2 VERNICIATORI. Per azienda operante nel settore delle verniciature industriali a polvere si ricercano due verniciatori a polvere. Contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario part time, sede Carrara. Per info e candidature, email [email protected].

2 ADDETTI VENDITE. Si ricercano per zona Lunigiana addetti alla vendita e consegna di prodotti alimentari anche giovani alla prima esperienza con spiccate doti comunicative. Richiesta conoscenza del territorio, patente B e disponibilità ad operare con partita Iva. Sedi Aulla, Pontremoli, Fivizzano. Per info e candidature telefono 349 1350949, email [email protected]