Stabili le condizioni dell’accoltellato

Sono stabili le condizioni del marocchino di 35 anni accoltellato all’addome da un connazionale lo scorso mercoledì nei pressi del mulino di Anderlino. Il giovane è intubato ed è tenuto in coma farmacologico. Il ragazzo a seguito dell’accoltellamento, avvenuto dopo una lite furibonda per una questione di predominio per un rudere usato come alloggio di fortuna, è stato sottoposto a due interventi chirurgici. Gli uomini del maggiore Cristiano Marella sono in attesa che riprenda conoscenza per avere dettagli utili alla cattura dell’accoltellatore, e sono ancora in corso le indagini per risalire alla sua identità.