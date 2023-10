Squadre e singoli protagonisti. Ecco tutti i nomi dei premiati

Questi i premiati con le stelle al merito sportivo giunte dal Coni nazionale, con la relativa motivazione. Per gli atleti, stella d’argento a Martina Venuti: pesca sportiva e attività subacquee, terza classificata nel campionato mondiale acque interne-pesca al colpo a squadre per nazioni; stelle di bronzo a Nicola Alaimo: pesca sportiva e attività subacquee, campione italiano safari fotografico subacqueo individuale; a Massimo Grassi: pesca sportiva e attività subacquee, quarto classificato ai mondiali nella pesca con canna da natante; a Massimo Olivieri: tiro con l’arco, campione italiano tiro alla targa al chiuso arco nudo a squadre; a Daniele Pedretti: tiro con l’arco, campione italiano tiro alla targa al chiuso arco nudo a squadre.

Per i dirigenti, stelle di bronzo per Andrea Speroni: una vita nello sport. Insegnante di educazione fisica in pensione, dagli anni 70 si è messo a disposizione dei giovani e dello sport. Coordinatore tecnico del Coni (al tempo Comitato Provinciale di Massa Carrara) fino al 2013, per 20 anni coordinatore del progetto motorio scolastico "Il bambino sceglie lo sport" (oggi denominato "Giocosport"); Diego Vitale, presidente provinciale del CSI e fiduciario Coni per la zona di Massa. Ha un passato da arbitro oltre che da giocatore di varie discipline sportive.

Per le società, stella di bronzo alla Pallacanestro Audax per i brillanti risultati raggiunti dal 1952, anno di fondazione. Questi i premiati dal Coni provinciale con una targa, per l’impegno profuso nello sport: Club Nautico, Tiro a Segno, Apuania Tennistavolo, Frecce Apuane, Pugilistica Massese, Pugilistica Carrarese, Football Flag "White Tigers".

ma.mu.