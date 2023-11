Spuntano due capannoni. L’area industriale cresce

In consiglio comunale lunedì non andrà soltanto la variante Sogegross ma anche un altro nuovo investimento in Zona industriale che prevede la realizzazione di due capannoni a completamento di un lotto già piuttosto attivo. Siamo fra via Dorsale e via Bordigona all’interno di un’area libera di pertinenza di un complesso industriale artigianale esistente. Sfruttando le previsioni concesse dal Regolamento urbanistico, che prevede la creazione di nuovi lotti edificabili mediante il frazionamento delle aree libere di pertinenza degli insediamenti esistenti che risultino eccedenti quelle necessarie al rispetto dei parametri urbanistici e degli standard pubblici e pertinenziali previsti per gli edifici realizzati, i proprietari chiedono al Comune di realizzare due nuovi capannoni produttivi su un’area di circa 6.700 metri quadrati oggi libera, con una parte di area di manovra e parcheggi, a completare un compendio artigianale di oltre 25mila metri quadrati dove ci sono già 9 unità artigianali.

L’area oggetto di nuova edificazione si trova lungo il lato mare della via Bordigona, in zona strategica perché posizionato nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Massa Zona Industriale con accesso diretto da Via Bordigona. All’interno dell’area è prevista la realizzazione di 2 capannoni ad uso industriale manifatturiero, al cui interno verranno svolte l’attività di assemblaggio e confezionamento di contenitori in materiali vari, quali legno-cartone-PVC in uno dei due capannoni, dove opererà la società Lucense Trasporti di Lucca, e l’attività di officina meccanica per grandi mezzi nell’altro, dove opererà invece la società Truck Service di Calenzano.

L’incremento occupazionale previsto per il territorio è di circa 20-25 nuovi lavoratori. Secondo il Regolamento Urbanistico, l’area destinata al nuovo insediamento risulta soggetta alla realizzazione di aree pubbliche, destinate a verde o parcheggio, per una quota del 20% della superficie destinata al nuovo insediamento, oppure monetizzazione degli stessi spazi non realizzati. E dato che in questa zona certo non servono parcheggi pubblici o altri standard, gli investitori stipuleranno un’apposita convenzione con il Comune finalizzata alla monetizzazione di una superficie di quasi 1.300 metri quadrati per andare a versare quindi al Comune 193.980 euro. E’ proprio per la stipula della convenzione che la proposta deve passare lunedì dal voto in consiglio comunale.

Francesco Scolaro