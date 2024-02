"Sprecato denaro pubblico per la statua di Aberico"

I lavori alla statua di Alberico in piazza Martana dividono l’opinione pubblica. Se da un lato l’intervento trova il favore di Italia Nostra, dall’altra Unione Popolare denuncia una spesa spropositata: "Diciottomila euro per la realizzazione del basamento alla statua di Alberico in Piazza Martana sono uno spreco di denaro pubblico. Mentre il quartiere affonda nel degrado, con la piazza e le strade devastate dalle buche, l’assessore ai lavori pubblici Persiani ha ritenuto prioritario questo intervento. Persiani non decida di sprecare altri soldi pubblici per spostare l’idrante. Ancora una volta la visione autoritaria dell’esercizio del mandato elettorale porta questa amministrazione a scavalcare le vere esigenze delle persone".