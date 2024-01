Sportello “Tuttofare“. Nuovo punto servizi

Grande festa sabato mattina ad Aulla. In viale della Resistenza, poco distante dal parco della Camilla, dove è stato inaugurato “Tuttofare” cioè un point di servizi che mette a disposizione personale specializzato in lavori di falegnameria, restauro infissi, sostituzioni di corde, tapparelle, montaggio e smontaggio di mobili, ma a richiesta anche un autista personale.

Una novità assoluta per Aulla e dintorni dove ormai è quasi impossibile trovare artigiani e tecnici in grado di riparare piccoli oggetti, sistemare una porta che chiude male, ma anche la maniglia di un cassetto. Non solo. Tuttofare si occupa di piccoli trasporti, muratura interna , idraulico, stura lavandini e carpenteria in ferro. Insomma Tuttofare si offre per risolvere i problemi di tutti i giorni delle famiglie alle prese con rubinetti rotti, cavi elettrici penzolanti, porte che non si chiudono, e altri interventi artigianali per i quali è sempre più difficile trovare addetti pronti ad intervenire con tempestività e professionalità a costi moderati. Tuttofare offre una valida collaborazione nel riuso di oggetti rotti o fuori moda. All’insegna del riuso e che tutto si può riparare. Tuttofare ha aperto i battenti nell’ex edicola abbandonata all’incuria e ai vandali da anni. La piccola struttura è stata sapientemente ristrutturata e gli addetti di Tuttofare hanno anche sistemato l’esterno dell’area che è a uso pubblico, con fiori e verde urbano.

Si tratta di una riqualificazione importante di un’area ad uso pubblico. All’inaugurazione di “Tuttofare” era presente anche il sindaco di Aulla, l’avvocato Roberto Valettini e l’assessore al commercio Andrea Caponi unitamente al capogruppo ingegner Giovanni Schianchi ed il presidente della Pro loco di Aulla Marco Profili.