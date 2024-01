Sportello per le aziende in cerca di finanziamenti

Grande partecipazione ad Aulla per l’inaugurazione del nuovo Sportello Antenna Europa per la Lunigiana: un supporto per facilitare l’accesso alle opportunità di finanziamento regionali, nazionali ed europee per i Comuni, le imprese e le associazioni. L’iniziativa fa parte del progetto di AnciToscana “L’Europa sulla Montagna Toscana”, forte del finanziamento ottenuto dalla Commissione Europea, Questo è il primo di tre sportelli previsti nelle Unioni di Comuni partner del progetto (Lunigiana, Casentino e Val di Merse) che opereranno sia online che in presenza per rispondere alle domande relative in particolare ai finanziamenti europei; saranno anche organizzati corsi di formazione e incontri specifici. Al progetto contribuisce la Consulta della Montagna AnciToscana, formata dai sindaci dei Comuni montani, che parteciperà alla discussione su politiche e opportunità europee riguardo le aree periferiche. All’inaugurazione erano presenti tra gli altri il presidente dell’Unione Comuni della Lunigiana Gianluigi Giannetti, il presidente del Gal Roberto Galassi, Marina Lauri delegata di settore Anci Toscana e Paola Ballini di Anci Toscana.