Sportello per il cambio del medico

Se il medico va in pensione spesso non è facile per i suoi pazienti scegliere un nuovo dottore, anche considerando l’attuale carenza di professionisti. Allora forse c’è la possibilità di aiutare i cittadini. L’amministrazione comunale di Bagnone ci tiene a ringraziare sentitamente il medico Pietro De Ranieri per aver svolto il proprio lavoro con dedizione, cura e professionalità.

Il 14 aprile è stato l’ultimo giorno effettivo di lavoro del medico di famiglia, che ha iniziato a godere della meritata pensione. Il Comune si sta ora adoperando per poter garantire una nuova figura professionale che possa sostituire De Ranieri per i suoi molti pazienti. L’amministrazione ha preso quindi accordi con il direttore della Società della Salute Marco Formato, ed è stato predisposto uno sportello con personale della stessa Società all’interno del palazzo municipale di Bagnone, dove i cittadini potranno recarsi per poter effettuare la scelta del medico di base provvisoria, in attesa che venga definita la nomina del nuovo dottore che eserciterà nel territorio bagnonese.

L’addetto sarà presente solo giovedì e venerdì dalle 13 alle 15,30. Il cittadino dovrà presentarsi munito di documento di riconoscimento e di tessera sanitaria e sarà seguito nella pratica dal personale preparato.