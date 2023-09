Sportello Confconsumatori. Assistenza digitale gratuita per gli anziani over 65

La Confconsumatori, da sempre vicina ai consumatori e agli utenti, informa che dal 1 ottobre sarà potenziata l’attività dello sportello di Massa-Carrara con l’offerta di un nuovo e interessante servizio messo a disposizione degli over 65. Parte infatti il progetto Digitalmentis. Si tratta del servizio di assistenza digitale per facilitare le fasce più deboli (gli over 65) e molto spesso poco inclini all’uso del computer o dei servizi digitali. Negli orari del mercoledì (ore 15.30-18.30) e giovedì mattina (9-12) un ’facilitatore digitale’ sarà presente allo sportello per aiutare chi deve compiere operazioni online legate all’utilizzo dello Spid o alla carta d’identità elettronica. Il servizio è gratuito per gli over 65. La Confconsumatori è in via Fermi 19 a Massa (tel. 0585 488643).