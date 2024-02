Sport per tutti all’Anffas. Un progetto per i disabili

Si chiama ’Sport per tutti’, è un nuovo progetto di Anffas, riguarda disabilità, sport ed inclusione e mercoledì in via Castellaro, alle 17 verrà presentato il protocollo d’intesa tra tutti gli enti che vi hanno aderito. Il progetto vede Anffas capofila, con Coni, Panathlon, Ufficio scolastico sport, Fondazione Intesa San Paolo, con il patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico. Alla firma saranno presenti anche le prime sette società sportive che hanno aderito. "La finalità è quella di facilitare l’accesso allo sport di bambini, da i 5 ai 12 anni, con disabilità intellettiva – scrive in una nota Giuseppe Mussi, direttore di Anffas – l’obiettivo è la creazione delle condizioni affinchè, anche per questi ragazzi ci sia l’opportunità di provare a fare sport sulla base delle capacità individuali". Hanno aderito Athletic Team, Club Nautico, Don Bosco calcio Fossone, Scherma club apuano, Stracarrara, Tigers Massa football flag, Tiro a segno Fossola. Il progetto prevede anche la formazione di istruttori e dirigenti, 30 bambini coinvolti per 2.500 ore di attività sportiva l’anno. L’iniziativa sarà diffusa nelle scuole e a marzo sarà organizzato un convegno sul tema.

Maurizio Munda