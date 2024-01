Sport nel degrado. La Lega chiede misure per "impianti fatiscenti"

Il direttivo comunale Lega per bocca di Cesare Gambari interviene sulle criticità degli impianti sportivi comunali. "La situazione è caratterizzata da strutture fatiscenti, mancanza di programmazione e ristrutturazioni – scrive Gambari –, e ci sono una serie di nodi che impediscono lo sviluppo armonico delle attività sportive sul territorio. La piscina di Marina di Carrara, unica risorsa del genere nel territorio comunale, soffre di frequenti chiusure a causa di problemi legati al cloro e agli impianti idraulici, mentre per ristrutturare la piscina comunale Tosi di Carrara serviranno ancora due anni. Il palazzetto dello sport, nonostante le varie commissioni e le promesse, rimane in uno stato di immobilismo. Anche il campo scuola, unica struttura di questo tipo nel territorio, necessita di interventi urgenti, soprattutto per quanto riguarda gli spalti e la pista di atletica che versano in uno stato di degrado evidente. Lo Stadio dei Marmi presenta problematiche strutturali, in particolare riguardo all’agibilità della curva nord, mettendo in discussione la sua funzionalità a pieno regime. Le palestre delle scuole, sottoposte alla competenza comunale, come la Dogali a Carrara centro, sollevano ulteriori incertezze circa la piena e totale agibilità".

"La Lega ribadisce la necessità ormai troppo prolungata sul cambio di destinazione di un padiglione della Imm a uso sportivo – prosegue Gambari –, peraltro condiviso da tutte le forze politiche anche in occasione di una commissione consiliare convocata in loco. Considerando la crescente carenza di spazi sportivi il direttivo della Lega sottolinea l’urgenza di atti concreti, specialmente alla luce delle demolizioni programmate delle palestre delle scuole Taliercio e Buonarroti per i progetti legati al Pnrr. La comunità non può tollerare ulteriori promesse vuote e un immobilismo evidente". Per tutti questi motivi la Lega "chiede all’amministrazione un impegno concreto per risolvere le criticità delle strutture sportive". "La situazione attuale è insostenibile e la città merita un’amministrazione che si assuma la responsabilità di garantire spazi sportivi adeguati per tutti – conclude Gambari –. Carrara non può più attendere, i cittadini hanno il sacrosanto diritto di vivere in una città dove lo sport sia un motore di crescita e non un segno di abbandono".