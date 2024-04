Sport e cultura per rilanciare l’aeroporto

Per rilanciare l’aeroporto del Cinquale, l’amministrazione di Massa ora punta anche sugli eventi, compatibili comunque con quelle che sono le attività dello scalo. D’altronde tutta l’area, esclusa la superficie in comodato d’uso gratuito all’Asl Toscana Nord Ovest per l’elisoccorso, è passata sotto la gestione diretta del Comune dalla fine di agosto dell’anno scorso e alla guida c’è da settembre il comandante Jacopo Del Carlo. In attesa del bando in project financing, che dovrebbe essere avviato nel corso dell’anno per circa 2 milioni di euro, l’intenzione è per la "valorizzazione del sedime aeroportuale, consentire lo svolgimento di attività aeronautico-sportive e ludico-culturali per portare maggior visibilità e mettere in luce l’efficienza dello scalo purché le stesse non interferiscano con le operazioni aeroportuali e siano garantite le condizioni di safety e security".

Per questo la giunta del sindaco Francesco Persiani ha dato mandato agli uffici di lavorare alla realizzazione di queste attività con le eventuali autorizzazioni richieste. Nel frattempo, sono cambiate anche le tariffe per chi utilizza l’aeroporto di Cinquale. A seguito di un confronto con l’Agenzia delle Entrate, infatti, è emerso che tutti i servizi aeroportuale rientrano nell’ambito dell’applicazione dell’Iva che era stata invece esclusa nella stesura del tariffario ad agosto del 2023 e che ora deve essere invece aggiunta al totale da versare nelle casse di palazzo civico.