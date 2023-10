Sport e aggregazione. Atleti in passerella. Il centro ’esplode’ con ’Massa è in forma’

Una grande festa, di sport e divertimento. Il centro storico ieri è stato invaso da migliaia di persone per la manifestazione ’Massa è in forma’. Oltre 700 ragazzi hanno dato vita a esibizioni di varie discipline sportive e non solo nelle piazze e nelle strade: calcio, scherma, baseball, tennis, rugby, football, pattinaggio, ciclismo, trekking, yoga, arti marziali e di difesa personale, boxe, pallavolo, ma anche ginnastica, atletica, fitness, danza e ballo. nelle piazze della città. 43 le associazioni e società presenti anche con stand e postazioni allestiti in modo da far conoscere e provare le varie discipline praticabili nel territorio. Un successo. Ecco tutti i protagonisti.

Piazza Mercurio: Frecce Apuane, Drone One, Centro Sub Alto Tirreno, Circolo della Vela, San Vitale Candia.

Piazza Aranci: Latin Way Studio’s, Tc Marina di Massa tennis e padel, The Vibe Dance and Fitness, Ronchi Padel Club, Carlo Boiardi 2013, Karate Il Tempio Massimo, Cg Ritmica Sportiva Massa, Ars Historica, Danza Col Cuore, White Tigers, Arts Musical School, Happy sport Mivida, Le Maripose, Pallacanestro Massa, Skating Club, Viviquercioli, Jujitsu Centre Massa, Il Piccolo Principe, Abc Massa Baseball e Football, Team De Angeli, Ciclo Abilia, Caribe Loco.

Viale Eugenio Chiesa: Virtus Poggioletto, Ac Montignoso, Apuani Rugby Massa, Società Schermistica Malaspina, Fujiama Massa, Afaph onlus.

Largo Matteotti: Polisportivo Polizia locale, Atletica Alta Toscana, Colli Ortonovo.

Piazza Palma: Scuola di musica Doremi, Cieli in città, Accademia arti marziali Massa.

Teatro Guglielmi: Urban Concept Academy.

Via Bastione: Ving Tsun Kung Fu.

Piazza Bertagnini: Pugilistica Massese.

Sotto il Comune: Asd Moove.