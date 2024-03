Sporcizia, buche e poca luce. Degrado in pieno centro

Buche, terreno sconnesso, cespugli sporgenti: non è una puntata di ’Giochi senza frontiere’ ma una passeggiata tra via Fermi e piazza de Gasperi. A dirlo è Roberta Dei, ex consigliere comunale, a nome di decine di cittadini, lei che da anni lavora in questa zona, tra due strade centrali che si trovano a due passi dal Tribunale e da diversi istituti scolastici. E a parte estetica e gusto, a tratti al limite della decenza, a venir meno è la sicurezza: "Lungo tutta la strada non ci sono dissuasori della velocità – dice Dei – e in questo quartiere le auto viaggiano notte e giorno a velocità troppo sostenuta, cosa resa ancor più pericolosa dalla presenza di buche sul manto stradale". A chi si muove sul marciapiede e si allontana dall’asfalto sgretolato e pieno di buche le cose non vanno meglio: "Ogni tre metri cambia il materiale su cui si cammina, non si fanno più di dieci passi senza imbattersi in un pezzo di marciapiede rotto – continua l’ex consigliera – con gravi disagi per chi ha una difficoltà motoria o si muove in carrozzella o semplicemente porta con sé un passeggino". Non parliamo poi della questione sporcizia: tra via Fermi e via Galilei, ma anche lungo i lati di piazza De Gasperi, nonostante vi siano cartelli stradali che indicano un servizio di pulizia strade settimanale, non passa una macchina idropulitrice da mesi. Complici anche la scarsa illuminazione e l’assenza di controlli, la strada e le zone limitrofe sono di fatto abbandonate.