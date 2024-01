Splendor show Pare parecchio... Pieraccioni

Pare Parecchio Pieraccioni. Ed era veramente lui. Accolto da un’ovazione e dalle sale sold out è arrivato venerdì sera al Multisala Splendor di Massa, Leonardo Pieraccioni per la proiezione del suo film “Pare Parecchio Parigi”. Il regista era in città per una delle tappe del tour organizzato in Toscana per presentare il suo ultimo nato. È stato accolto dagli spettatori massesi con scroscianti applausi e grandi risate, perché si sa, Pieraccioni nasce come comico e i suoi film sono sempre molto divertenti come lui. Massa è anche per Pieraccioni luogo di ricordi, una signora del pubblico gli ha mostrato una foto di lui in vacanza a Marina di Massa nel 1989, in cui era immortalato con degli amici.

Il legame con Massa e la provincia per Leonardo Pieraccioni è forte anche grazie all’amicizia che lo lega da tantissimi anni a Giorgio Panariello, citato nelle vesti di Mario il bagnino. "Pensavo che aveste tutti l’accento di Mario a Massa", la sua battuta. Arrivato con la sua comicità dirompente, semplice e alla portata di tutti, ha portato una ventata di positività sulle poltrone del cinema Splendor. Le proiezioni erano fissate in tre sale diverse e Pieraccioni ha regalato a tutti battute sagaci e barzellette, oltre a selfie e autografi. È venuto accompagnato dalla sua fidanzata Teresa Magni, che ha fatto una piccola parte nella sua ultima fatica. Tante domande dai bambini, che lui sa trattare con rispetto e giocosità dato anche lo stretto legame che ha con la figlia che traspare da tutti i film che mette in scena.

Domenico, un bagnino del litorale massese gli ha chiesto cosa pensasse di Massa e dei massesi "La più bella città della Toscana. – ironizza Pieraccioni che poi risponde seriamente – Quando penso a Massa penso al luogo dei primi baci, dei tramonti, del sole, delle vacanze e dello stare bene in compagnia. La mi figliola – dice nel suo accento toscano – mi chiede di portarla qui in vacanza. Ci rivedremo sicuramente".

Il pubblico era variegato, non solo massese, arrivava fin da Viareggio e dalla Spezia. Con la sua simpatica e riconoscibile calata fiorentina ha raccontato un po’ del film. "Questo è un film che è rimasto nel cassetto per 14 anni – dice – ci avevo scritto sopra un biglietto “soggetti audaci”. Il soggetto è liberamente ispirato alla storia di due amici che hanno fatto un viaggio con il padre che non ci vedeva più tanto bene, dicendosi che erano stati una famiglia pessima e che dovevano finalmente fare un viaggio insieme. Nell’82 lo misero dietro in una roulotte, come succede nel film, e lo portarono alla fine su una collina dove si vedeva in lontananza Pisa e gli dissero “Guarda babbo è Parigi“, lui sorrise e disse “Parigi è meravigliosa”. Si stanno ancora chiedendo se il padre avesse capito di non essere a Parigi o se gli bastava aver fatto quel viaggio con loro. Non lo sapremo mai, come nel film. Ci si chiede l’avrà capito o non l’avrà capito? Non si sa".

Immancabile il saluto al suo compagno Massimo Ceccherini "Ho un quasi premio Oscar nel film e non lo sapevo – dice ridendo –. Da quando ha collaborato con Garrone adesso non saluta nemmeno più". Pieraccioni ha ricordato agli spettatori che in ogni suo film, oltre alle grandi risate, c’è sempre un messaggio. "In ogni film c’è sempre una scintilla che deve portare a riflettere su qualcosa" conclude. Poi saluta dicendo: "Fatemi sapere se vi è piaciuto, sui social rispondo a tutti. Grazie e buona visione".