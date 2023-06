Spiritualità e digitale Polyviou interpreta il mito

Da sabato al 24 settembre torna “Una Boccata d’Arte“, progetto d’arte contemporanea promosso da Fondazione Elpis in collaborazione con Galleria Continua e con la partecipazione di Threes. Ogni anno 20 borghi e paesi d’Italia accolgono 20 artisti italiani e internazionali di età, formazione e pratiche differenti. Invitati a trascorrere un breve periodo di residenza, realizzano 20 interventi legati alle tradizioni locali. Inaugurazione: sabato alle 19, chiesa di San Remigio.

Fosdinovo ospita il progetto “Rosa Mystica“ dell’artista Theodoulos Polyviou (Nicosia, Cipro, 1989), in collaborazione con Loukis Menelaou (Nicosia, Cipro, 1997), coordinato da Gabriele Tosi e realizzato con il patrocinio di Regione e Comune. “Rosa Mystica“ è una videoinstallazione realizzata con tecniche di scansione e animazione digitale che esplora le potenzialità delle nuove tecnologie di soddisfare il desiderio di relazionarsi alle immagini per percepire il trascendente. L’opera prende le mosse da una teoria secondo cui la statua della Madonna del Rosario presente dal 1676 nella chiesa di San Remigio potrebbe essere stata ricavata dalla statua di un Angelo Annunciante scomparsa nel 1968 da Fosdinovo, trasformata in Vergine per rispondere forse a nuove esigenze devozionali. L’opera vuol trasmettere un sentimento antico, aumentando la consapevolezza dello spazio sacro e ridefinendo il virtuale come un regno affine alla dimensione spirituale. Spiega Theodoulos Polyviou: "Rosa Mystica si rifà all’ipotesi di mutazione della statua lignea dell’Angelo Annunciante nella Madonna del Rosario. Adornandoli con abiti digitali, l’obiettivo è onorare i sistemi di conoscenza propri della comunità di Fosdinovo e ridefinire il virtuale come regno spirituale".