Spiagge libere sporche? No problem: c’è Cecchini

Le spiagge libere sono sporche? Le siepi sono incolte? Niente paura ci pensa ‘Duracel’. Parliamo di Alessandro Cecchini personaggio noto al mondo dei social, che da anni si prende cura del litorale quando secondo lui manca il degrado. E tutto senza percepire un centesimo perché lo fa a titolo di volontariato e con i suoi attrezzi da giardinaggio. In questi giorni in occasione del ponte pasquale e il conseguente arrivo dei turisti, secondo lui le spiagge libere e diverse aiuole del centro di Marina non erano un bel biglietto da visita. E così armato di ‘cicala’ e cesoie ha rimesso le cose a posto. Alessandro ha 61 anni è originario di Sarzana, ma frequenta assiduamente Marina di Carrara, dove vivono i genitori e lo zio. Alessandro a vedere una spiaggia sporca o un’aiuola incolta non ce la fa proprio. Il suo tempo libero lo usa per migliorare l’estetica del litorale e per ripulire le spiagge libere, da Marinella a Marina di Carrara. E siccome lo fa con carica infinita è stato soprannominato ‘Duracel’ come le batterie dell’omonima casa produttrice, ma con una elle di meno. Il nostro Duracel in occasione della Pasqua ha tagliato a misura le aiuole della Rotonda, di piazza Ingolstadt e di via Genova e cicalato la spiaggia libera della Fossa Maestra e quella della Rotonda. Avrebbe voluto fare di più ma come spiega: "Per legge non è consentito usare mezzi meccanici senza permessi".

Insomma una cura del verde e delle spiagge spontanea. "Da cinque anni – prosegue Alessandro in arte Duracel – mi sono messo a fare un po’ di decoro in particolare per le spiagge libere perché non tutti i cittadini si possono permettere uno stabilimento balneare a pagamento e così mi impegno a tenerle pulite io. Amo il mare ma non l’incuria, mi piace stare a contatto con il mare mentre pulisco la spiaggia. Quando ho un po’ di tempo libero mi metto al lavoro. La zona della Rotonda è molto bella ma con l’arrivo dei turisti era trasandata e ho tagliato le siepi. Poi è arrivata Nausicaa e ha fatto l’erba del giardino. Avrei voluto pareggiare anche le siepi più alte, ma non ho una scala alta per poterlo fare". Alessandro è animato dal vedere il litorale Marinello più curato: "Dispiace vedere incuria Marina è un posto turistico e dovrebbe essere più curata come Lerici o Forte dei Marmi. Su questo aspetto Sarzana e Carrara sono simili, non c’è molto decoro. Mi prendo cura del litorale da Marinella a Marina, anche se abito a Sarzana vengo spesso in zona per andare a trovare i miei genitori. Il prossimo lavoretto sarà una rotonda sul viale XX Settembre, proprio non mi piace come è adesso, troppo trascurata".

Alessandra Poggi