Spiagge libere e futuro Candidati a confronto Pd e FdI grandi assenti

Quale destino per le nostre spiagge libere? Se lo chiede il comitato ’In 500 sulla battigia’. O meglio, lo chiede, con una serie di domande precise, ai rispettivi candidati a sindaco. "Meno dell’8 per cento le spiagge libere del Comune, non tutte fruibili dignitosamente da cittadinanza e turisti. Mancanza di servizi igienici, assenza di adeguata pulizia e in taluni casi di sorveglianza, cumuli di lavarone raccolti dalla battigia e depositati nelle libere, contribuiscono da diversi anni a rendere un bene pubblico di fondamentale importanza sempre meno frequentato, a tutto vantaggio di quei privati che, spesso approfittando dell’inerzia o del beneplacito della macchina comunale, si sono spinti, negli ultimi decenni, non solo ad occupare gli spazi loro concessi, ma anche a costruire veri e propri fortini, negando l’accesso e spesso anche solo la vista del nostro mare. Per fortuna, anche a seguito delle varie polemiche sulla Bolkestein, la crescente sensibilità rispetto agli habitat costieri e alla gestione degli arenili ha permesso in vari Comuni l’attuazione di una controtendenza che rimette al centro la fondamentale funzione del bene pubblico rispetto all’interesse privato. Ma cosa ne pensano i nostri candidati? Come e quanto migliorerà da un punto di vista quantitativo e qualitativo la situazione delle libere di Marina? Con quale approccio e secondo quali principi si procederà alla stesura di un auspicato nuovo piano dell’arenile? Qual è la loro posizione circa eventuali bandi di gara delle concessioni demaniali marittime del nostro Comune?"

A queste e ad altre domande risponderanno Cesare Ragaglini, Marco Lenzoni, Guido Mussi, Francesco Persiani, Daniela Bennati e Andrea Barotti che hanno accettato l’invito di sabato alle 15 alla spiaggia libera Il Fortino ai Ronchi. "Non possiamo invece fare a meno di rammaricarci per la mancata risposta dei candidati a sindaco di Pd, Enzo Ricci e Fdi, ovvero Marco Guidi che, sottraendosi ad un confronto promosso dai cittadini e dalle cittadine che hanno a cuore un tema così importante per la nostra città, non hanno di certo dimostrato sensibilità sul tema. Tutta la cittadinanza e le associazioni interessate sono invitate a partecipare". Per informazioni è possibile scrivere a [email protected] o [email protected]