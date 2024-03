"Spettacolo 'Venere nemica' con Drusilla Foer al Teatro Animosi posticipato: nuove date e informazioni per il pubblico"

Lo spettacolo ’Venere nemica’, con Drusilla Foer, in programma venerdì 22 e sabato 23 marzo al Teatro Animosi, è stato posticipato a mercoledì 8 e giovedì 9 maggio, sempre alle 21, per indisposizione dell’artista protagonista.

I biglietti e gli abbonamenti già acquistati restano validi per le nuove date, secondo il seguente schema: quelli per la data di venerdì 22 marzo, saranno validi per mercoledì 8 maggio, mentre quelli per sabato 23 marzo, saranno utilizzabili per la replica di giovedì 9 maggio.

Lo spettacolo fa parte del cartellone promosso da Comune e Fondazione Toscana Spettacolo e rientra nell’abbonamento A e C. Per informazioni

contattare l’Ufficio Cultura del Comune al numero 0585/641419, oppure il Teatro Animosi, in piazza De André a Carrara, telefono 0585/641317 nei giorni di apertura della biglietteria.