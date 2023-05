Spettacolo teatrale in carcere tra memoria, resistenza e legalità

Appuntamento domani, giovedì alle 18 nella sala teatrale del carcere a Massa, con lo spettacolo ’Felicia Impastato nel ricordo di Peppino Impastato; il mondo che vorrei. Quelli che restano’. Un evento promosso dal prefetto Guido Aprea nell’ambito delle celebrazioni della festa della Repubblica. Testo e regia sono di Alessandra Berti, anche interprete insieme ad Anna Baldini, Gino Buratti, Leandro Brilla, Antonietta Ianuale, Ndiaye, Giovanna Menchetti e Barbara Romani.

"Lo spettacolo – dice Alessandra Berti – è sul tema della Memoria, della Resistenza e della Legalità anche con riferimenti alla Costituzione che sancisce diritti inviolabili e di doveri. Abbinata al tema della legalità e dell’antimafia, nel nome di Peppino Impastato, il giornalista ucciso dalla mafia nel 1978, ci riporta tutti a un senso necessario di quell’io collettivo che passa attraverso un atto di profonda consapevolezza per il bene comune, verso un mondo migliore, il mondo, appunto, “che vorrei”. E’ richiamo etico, civile e sociale. L’arte come mezzo per guardarsi dentro e ricontattare risorse, emozioni, solidarietà, per credere e immaginare che “sia possibile”, per lenire la solitudine e combattere l’emarginazione, giudizio e pregiudizio. Urn percorso, che è invito a non arrendersi agli avvenimenti, a non fermarsi di fronte alle difficoltà, un invito alla conoscenza, al cammino che conduce alla vera cultura del rispetto, passando per la memoria. Un augurio: saper riconoscere le ingiustizie ovunque si trovino e attivarsi per cambiare le cose".

Una piece che si avvale della collaborazione di Questura, angolo culturale artistico Leonardo, parrocchia Madonna Pellegrina e Casa di reclusione di Massa. Assistenza tecnica audio, video e disegno luci a cura di Mario Maestrelli e Pietro Del Fiandra. Compagnia e produzione di Aics Musica e Spettacolo Massa e TeatroLabOfficina23. Lo spettacolo sarà replicato per la cittadinanza sabato e domenica, alle 21, all’angolo artistico culturale Leonardo di Borgo del Ponte.