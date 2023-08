Spettacolo pirotecnico a Carrara: Rotonda di Marina

Lunedì alle 22.30 a Marina si rinnoverà l’atteso appuntamento con lo spettacolo pirotecnico promosso e organizzato dal Comune. I fuochi d’artificio saranno sparati da un’unica chiatta galleggiante posizionata nello specchio di mare davanti alla spiaggia libera La Rotonda, in località Paradiso, con una visione privilegiata dei fuochi che possono essere visti direttamente dalla spiaggia. La realizzazione dello spettacolo è affidata alla ditta La Rosa srl International Fireworks, invitata a realizzare spettacoli pirotecnici in numerosi eventi. "I fuochi sono più di una tradizione, sono un pezzo d’estate per Marina e per tutta la città, per questo ogni anno sono sempre molto attesi – sottolinea l’assessore al Turismo e al Commercio -. Lunedì sono sicura che sarà uno spettacolo molto bello e un’occasione per stare tutti assieme e festeggiare l’estate". In caso di allontanamento del proprio animale, il centralino della polizia municipale è 0585 700.00, oppure Croce Oro Massa Carrara Odv al numero 0585 625.410 . Saranno previste limitazioni alla circolazione stradale in largo Taliercio e nel tratto di viale Vespucci compreso tra via Cacciatori e Largo Taliercio, prima dello spettacolo per permettere il lavoro della macchina organizzativa e durante l’evento di lunedì sera.