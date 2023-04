Spettacolo firmato Turconi La vittoria all’ultimo allungo

È Filippo Turconi ad aggiudicarsi la 47esima edizione del Gran Premio Liberazione Città di Massa, la tradizionale corsa ciclistica dedicata alla categoria Juniores e organizzata dall’Asd GS Turano, che anche quest’anno ha offerto un bello spettacolo ai tanti appassionati che hanno affollato le strade di Massa, Carrara, Montignoso e Pietrasanta, i quattro comuni toccati dalla gara. Il lombardo, alfiere della Bustese Olonia, al termine di uno splendido ultimo strappo ha tagliato il traguardo di Turano mettendosi alle spalle Mattia Sambinello della Canturino e il compagno di squadra Alessandro Cattani.

Come da pronostico, il percorso di 129,7 chilometri, che comprendeva le ascese della fortezza di Montignoso, le discese verso il mare e, dopo il ritorno a Turano per l’ultimo dei tre giri di pianura, le toste erte di Evam, Foce (lato Carrara) e della Rocca, si è dimostrato ancora una volta molto selettivo. Dei 191 partenti, appartenenti a 34 squadre italiane, al team Kovo della Repubblica Ceca e al Velo Club Rochevillois, francese, sono stati solamente 89 i corridori a varcare lo striscione d’arrivo. Dopo una partenza veloce e un primo tentativo di fuga da parte di un drappello di 8, è stato Damiano Petri della Polisportiva Monsummanese a staccarsi dal gruppo per tentare la solitaria.

La sua fuga, che l’aveva portato ad un vantaggio di oltre 2 minuti, è stata però frustrata dal recupero del gruppo alla seconda salita della fortezza di Montignoso.Al 90esimo chilometro, altri 8 atleti hanno provato a dettare il ritmo, mettendosi davanti a tutti di una trentina di secondi nonostante l’arrivo della pioggia. La salita dell’Evam ha però iniziato a sfilacciare sia la testa e il gruppo, con Simone Gualdi che ha quindi deciso di approfittarne per staccarsi e affrontare la bagnata discesa di via dei Colli in solitaria. Lo scatto del portacolori della Scuola Ciclismo Cene si è però interrotta lungo via Aurelia per un guasto meccanico, che ha permesso ai contrattaccanti Sambinello e Turconi di dare vita ad una fuga a due, a cui si è ricongiunto Cattani a 3 chilometri dall’arrivo. Grazie ad un ultimo scatto che non ha lasciato scampo ai due inseguitori, Turconi è quindi riuscito ad involarsi in solitaria.

Ordine d’arrivo: 1) Filippo Turconi (Bustese Olonia) che ha coperto 129,700 km in 3h17’52’’ alla media di 39,900 kmh; 2) Mattia Sambinello (Canturino 1902) a 7’’; 3) Alessandro Cattani (Bustese Olonia) a 20’’; 4) Davide Donati (Ciclistica Trevigliese) a 50’’; 5) Leonardo Vesco (Team Giorgi) s.t.

Alessandro Salvetti