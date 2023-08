Spettacolo di Battista "Attendiamo il rimborso"

"Siamo ancora in attesa da maggio del rimborso dello spettacolo di Maruzio Battista. Si faccia qualcosa". Monta il malcontento tra i cittadini dopo l’annullamento dello spettacolo del comico in programma a Imm, fu annullato dallo stesso comico poche ore prima dell’inizio, con la motivazione di disagi nella location considerata degradata. Accuse poi rigettate dagli organizzatori e dalla sindaca Serena Arrighi, che prese le distanze dalle osservazioni poste dal comico. Già nelle ore successive all’annullamento, molti cittadini chiesero un rimborso dei biglietti. Ipotesi su cui lo stesso comico romano rassicurò attraverso i suoi profili social, aggiungendo anche la proposta di poter utilizzare il biglietto per lo spettacolo che sarebbe avvenuto il giorno seguente in un’altra città toscana. Dopo mesi il rimborso non è ancora assegnato. "Siamo rimbalzati tra Vivaticket e gli organizzatori – commenta un cittadino – ma ognuno declina le proprie responsabilità e quindi oltre al danno, siamo alla beffa. Il sito dell’agenzia non risulta nemmeno online, per cui diventa difficile contattare qualcuno. Tante persone sono rimaste beffate".

d.r.