Spettacolo Anffas da record. Show agli Animosi già sold out. Tra sketch divertenti e inclusivi

È già sold out lo spettacolo ‘Contro aspettativa…tutto a posto e niente in ordine’, in programma per martedì 24 giugno alle 21 al teatro degli Animosi. Uno spettacolo che segna il debutto della compagnia teatrale inclusiva di Anffas, frutto del laboratorio iniziato otto anni fa e rivolto inizialmente solo a persone con disabilità che nel tempo ha visto l’adesione di altre realtà come per esempio l’Università del tempo libero. Lo spettacolo in programma agli Animosi sarà diviso in sketch e si si alterneranno momenti divertenti e ironici a momenti di riflessione emotivamente coinvolgenti, toccando temi come la difficoltà e il limite, la necessità di avere cura e attenzione verso ogni essere umano, il bisogno di ascolto di ognuno e il diritto di scelta e autodeterminazione. Dal 2024 è emersa la volontà delle persone coinvolte in questa esperienza di concretizzare questo percorso, esprimendo la volontà di andare in scena. Assieme ad alcune persone dell’Università della terza età e di altri partecipanti che sono venuti a conoscenza dell’iniziativa, si è creato un gruppo inclusivo di 40 attori, con disabilità e non. Il testo della rappresentazione è stato elaborato dalle coordinatrici Alessia Martini e Giulia Mecucci, che conoscendo le peculiarità, le risorse e le caratteristiche delle persone con disabilità hanno fatto sì che le idee si mescolassero alle aspettative degli attori, con l’intento di abbattere ogni stereotipo e far emergere l’unicità di tutti. Anffas ringrazia per il sostegno la Fondazione Marmo e il corpo provinciale dei vigili del fuoco per la disponibilità mostrata verso l’iniziativa.