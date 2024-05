Spettacolo acustico di Martinelli al teatro degli Animosi

Concerto di Roberto Martinelli – musicista, compositore, arrangiatore, strumentista e didatta oltre che ’avenzino Doc’. Si esibirà nello spettacolo “Marmo bianco“ in programma sabato alle 21 al teatro degli Animosi.

"È un atto d’amore dedicato a mio padre e alla gente apuana – ha spiegato Martinelli – Il concerto sarà totalmente acustico, per un momento di verità: oggi viviamo troppo attraverso filtri e amplificazioni, bisogna invece avere la capacità di rimanere in silenzio, umili e ascoltare", ha spiegato l’artista. Grazie all’esempio di Fausto Papetti, i suoi genitori lo mandano a studiare sax con Guido Alibani, stimato didatta avenzino che aveva lavorato all’Eiar, grazie al quale si approccia ad ogni genere musicale. A 12 anni inizia a suonare in locali, sagre e feste da ballo con il gruppo di liscio “I Primavera".

"Ho un rapporto viscerale col marmo: da ragazzino amavo la scultura, ricordo che ad Avenza c'era marmo dappertutto, mio padre Bruno lavorava in questo settore, così come mio nonno. Ho provato nostalgia quando hanno iniziato a industrializzarlo – racconta ancora – Ho voluto quindi fare un tributo alle storie vere di uomini e donne che andavano a lavorare negli anni '50, rischiando la vita, rispettando la natura, condividendo un senso di appartenenza che si identifica nell'opera, un contenitore in cui ritorna la musica popolare e classica, Puccini, il jazz, la mia storia. Ringrazio la librettista Egizia Malatesta che ha saputo scrivere uno spaccato di vita vera ed emozionale e il coro Montesagro diretto dal maestro Alessandro Buggiani. Info e biglietti 0585/641317 nei giorni di apertura della biglietteria o Ufficio cultura 0585/641419.