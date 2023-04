Spettacoli, laboratori, magie: ecco il programma dei giocolieri

Spettacoli, laboratori, giochi. La compagnia ‘Teatro nelle foglie’ offre un programma ricco, per farsi conoscere meglio in Lunigiana, sua terra di adozione. Dopo il primo evento, andato in scena ieri, si replica oggi alle 17 con ‘Kairòs’, spettacolo scritto e pensato nei lunghi mesi di lockdown. Sabato prossimo dalle 14 alle 16.30 è previsto un laboratorio di costruzione di burattini per genitori e figli, mentre alle 17 un altro spettacolo, ‘Ballata d’autunno’. Domenica alle 11 ‘A ruota libera’ della compagnia ‘I 4 elementi’, dalle 15.30 alle 16.30 un laboratorio di circo genitori e figli, per imparare un modo nuovo di giocare assieme, alle 17 ‘Ballata d’autunno’.

Lunedì 24 alle 17 ‘Mr Ping pong’ della compagnia ‘I 4 elementi’. Il 25 aprile tanti appuntamenti in calendario: alle 11 ‘A ruota libera’, alle 15 ‘Ti racconto’ della compagnia ‘I 4 elementi’, dalle 15.30 alle 16.30 il laboratorio di circo genitori e figli, alle 17 ‘Immaginaria’. Anche il fine settimana successivo sarà denso di attività: il 29 alle 17 ‘Immaginaria’ della compagnia ‘Teatro nelle foglie’, il 30 alle 17 ‘La dolce follia’, mentre il primo maggio alle 11 un tour dietro le quinte: visita guidata per scoprire i retroscena del mondo del teatro itinerante, le sue tradizioni, la sua storia, i suoi segreti. Dalle 15.30 alle 16.30 ancora un laboratorio di circo per genitori e figli e alle 17 ‘La dolce follia’.

Non finisce qui, oltre agli spettacoli aperti al pubblico, Teatro nelle foglie sarà all’opera per la creazione del nuovo progetto di biblioteca itinerante e per il restyling dello spettacolo ‘Kairòs’. Spazio anche alle scuole, il gruppo ha infatti invitato gli studenti a partecipare ai laboratori e al tour dietro le quinte. Non mancheranno stand gastronomici a cura di realtà locali della Lunigiana, per rifocillarsi dopo lo spettacolo o per un aperitivo con gli artisti. Per gli spettacoli è consigliata la prenotazione, con mail a [email protected] o WhatsApp al 3473620635. Per i laboratori prenotazione obbligatoria.

Monica Leoncini