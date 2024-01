Spazzamento, il debutto in via Verdi. Per la pulizia della città scattano le multe

Con la prima giornata di spazzamento meccanico nel centro città sono già scattate le prime sanzioni alle auto in sosta. In occasione della pulizia straordinaria è stato disposto il divieto di sosta nelle zone interessate dallo spazzamento, e così ieri mattina, nel giorno inaugurale del nuovo servizio, in Verdi le auto multate sono state circa sette. È anche vero che i cartelli che indicano il divieto di sosta in occasione della pulizia sono stati posizionati molto in alto sulla segnaletica verticale, dunque difficili da vedere a colpo d’occhio, e mancando un’adeguata pubblicità in molti non sapevano e non sanno ancora di spostare l’auto quando deve passare la spazzatrice. Ma attenzione perché la multa da circa 25 euro è solo un avvertimento. Nelle prossime settimane negli orari in cui la spazzatrice sarà al lavoro la municipale non si limiterà a sanzionare gli automobilisti, ma farà direttamente rimuovere le loro auto.

L’intervento durato circa un’ora ha interessato il tratto di strada di via Verdi che va dall’incrocio con via Mazzini a via del Cavatore. Oggi invece dalle 9 alle 11 la spazzatrice sarà in azione in via Bartolini (da via del Cavatore a via San Francesco) e in via San Francesco (tra via Bartolini e via Erevan), mentre domani sempre dalle 9 alle 11 sarà presente in via Cattaneo e in via Buonarroti, nel tratto compreso tra via Codena e via del Cavatore. Un servizio ancora da rodare e su cui i cittadini sono alla finestra. Impegnati nel debutto gli operatori di Nausicaa che sostengono: "L’intervento ha confermato la validità del sistema di spazzamento su strade libere dalle auto in sosta – scrivono dalla multiservizi –, nelle quali l’azione congiunta dell’operatore a terra con la spazzatrice libera di muoversi, evitando di fare lo slalom tra le auto, aumenta la resa del lavoro. A migliorare l’efficienza del lavoro hanno contribuito anche i soffioni elettrici, utilizzati dagli operatori a terra in supporto alle scope tradizionali. L’utilizzo di questi strumenti diminuisce il rumore e la polvere dei soffioni a benzina, con tutti i benefici che questo comporta. Com’era prevedibile, non tutti hanno fatto attenzione alla cartellonistica e alla comunicazione dei giorni scorsi. Le macchine presenti, che auspichiamo possano ridursi nei prossimi giorni, comunque non hanno inficiato la pulizia. Un risultato migliore si può avere anche se i cittadini si impegnano a non abbandonare rifiuti per strada e ad utilizzare correttamente i cestini gettacarte". "A proposito di cattive abitudini, durante le operazioni di pulizia sono stati ritrovati molti mozziconi di sigaretta, bottiglie di vetro e lattine che costituiscono anche un pericolo per i passanti – concludono Da Nausicaa – nonché, le immancabili deiezioni canine che costituiscono un rifiuto particolarmente inviso a cittadini e operatori, su cui intervenire è particolarmente problematico. L’auspicio del servizio igiene urbana è che attraverso questo sforzo che vede impegnata tutta la città, possa crescere la consapevolezza di ognuno nel fare la propria parte per mantenere decoro e pulizia, anche partendo dalle piccole cose. Il nostro centro storico è uno scrigno di bellezze che tutti noi dobbiamo preservare e valorizzare".