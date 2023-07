Spazi per gli sportivi Un bando per assegnare la gestione del Palazzetto

Spazi sportivi a disposizione. Il Comune di Massa ha aperto il bando per l’assegnazione del Palazzetto dello Sport da settembre al 31 agosto del 2024, mentre insieme alla Provincia affiderà a società e associazioni le palestre scolastiche del territorio. I locali del Palazzetto potranno essere utilizzati dal lunedì alla domenica per attività agonistiche, allenamenti o manifestazioni autorizzate. Possono partecipare al bando le società e associazioni sportive affiliate alle varie federazioni, enti di promozione, discipline sportive associate riconosciute dal Coni e dal Cip. Fra gli obblighi richiesti alle società quelli relativi alla sicurezza poi si stabiliscono priorità e regole nella gestione degli spazi.

L’assegnazione del Palazzetto per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all’inizio dell’anno sportivo con le società tenendo conto delle esigenze. In caso di concomitanza di più gare nella stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale di categoria maggiore. Priorità poi a società o associazioni, con finalità sportive, con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili, a quelle iscritte alle maggiori serie dei campionati federali, organizzazione o partecipazione a manifestazioni di interesse internazionale, nazionale o regionali. Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti. L’accesso, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso solo ad atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune per i controlli. La capienza massima della struttura è di 951 persone. Le domande devono arrivare entro il 31 luglio all’Ufficio Protocollo del Comune di Massa, a mano, tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17, oppure Pec a [email protected]

Comune di Massa e Provincia affidano poi a società e associazioni sportive le palestre scolastiche, dal 1° settembre al 10 giugno 2024, con possibilità di proroga fino al 30 giugno per le società in possesso di proprio defibrillatore. Le strutture disponibili sono le palestre comunali delle scuole Bertagnini, Don Milani, Paolo Ferrari, Staffetti lato Viareggio e lato Carrara, Malaspina e parco della Comasca. Quelle provinciali sono dell’istituto tecnico Toniolo, del liceo classico Rossi, le due del Meucci, Barsanti a Poggioletto. Possono presentare domanda società e associazioni dilettantistiche che svolgono l’attività o hanno la sede nel territorio comunale. Anche le domande per le palestre scolastiche devono essere presentate entro il 31 luglio. Per informazioni è possibile telefonare al numero 0585 490524.