Spazi Fotografici ‘apre’ a Chinzia Cucini e la sua Giostre Edizioni

Incontro oggi, alle 17,30 nella sede di Spazi Fotografici a Sarzana, con Chinzia Cucini, direttrice di Giostre Edizioni, e i suoi primi autori: Emanuele Camerini, Alessandro Truffa e Federica Mambrini. Nati tra il 1987 e il 1996 i tre, con i loro progetti, sono stati selezionati da autori esperti quali Marina Caneve e Luca Massaro nella prima call aperta di Giostre Edizioni. Così hanno visto divenire libri d’artista, in edizione limitata, i loro lavori. Giostre Edizioni è una casa editrice indipendente specializzata in fotografia e arti visive, con base a Siena, attività online, dedicata alla valorizzazione delle produzioni e degli autori emergenti. Fondata nel 2021 dalla fotografa Chinzia Cucini, opera tramite selezioni accompagnando i suoi artisti lungo tutto il processo di stampa e promozione dei progetti. Tre libri pubblicati, altri in uscita e una nuova call, condotta con la curatrice Irene Alison, in scadenza il 15 marzo (informazioni qui: https:giostreedizioni.com). L’evento, ad ingresso libero, è pensato per conoscere editrice ed autori, in una conversazione libera, con firma-copie.