Spazi fotografici, 6 incontri con professionisti internazionali

Inizia con Spazi fotografici un nuovo ciclo di incontri di formazione sul flusso di lavoro che ruota attorno all’organizzazione di una mostra fotografica (ma non solo) di alto profilo: per rispondere ai molti quesiti che stanno dietro le quinte di un grande evento sono stati interpellati cinque professionisti tra i massimi esperti italiani, ognuno responsabile delle esposizioni di importanti istituzioni pubbliche e private: in ordine di apparizione Antonio Carloni, vicedirettore di Gallerie d’Italia e già fondatore e direttore di Cortona on the Move, il collettivo Kublaiklan, che collabora con moltissimi festival ed istituzioni principalmente, tra le altre cose, per allestimenti all’aperto, Matteo Balduzzi curatore del MUFOCO-Museo di Fotografia Contemporanea, l’unico museo pubblico esclusivamente dedicato alla fotografia in Italia, Monica Poggi, curatrice responsabile delle mostre di CAMERA Torino, e Niccolò Fano, fondatore e direttore della galleria Materia di Roma. Nei vari incontri saranno affrontati i diversi punti di vista, gli obiettivi, il flusso di lavoro, gli interlocutori, la storia dei “modi” di esporre la fotografia e saranno analizzati molti casi di studio. Nell’incontro finale ogni partecipante può arricchire il confronto con la presentazione di casi di lavoro, mostre realizzate, visitate o da segnalare. Lunedì 31 marzo, Antonio Carloni; 7 aprile, Kublaiklan; 14 aprile, Matteo Balduzzi; 28 aprile, Monica Poggi; 5 maggio, Niccolò Fano; e il 12 maggio, Confronto aperto. Il costo del corso è di 90 euro. Iscrizioni su www.spazifotografici.it fino al 28 marzo. Spazi Fotografici prosegue nell'attività di formazione e promozione della fotografia su tutto il territorio nazionale, sia online che in presenza, mettendo in contatto gli appassionati e i professionisti con molti dei più importanti autori ed esperti internazionali del settore. Per info scrivere a [email protected] o telefonare al 371 172 8121.