Spazi civici di comunità. Il progetto del Ministero per promuovere lo sport

Corsi gratuiti in palestra, strizzando l’occhio alla partecipazione sociale. ‘Spazi Civici di Comunità’ è un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Sport e Salute, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita. Sbarcherà ad Aulla, grazie all’avvio del progetto ‘Spazio civico di comunità’ che prevede numerose attività gratuite e l’opportunità di uno spazio concreto per accogliere i giovani, valorizzare le loro risorse, rispondere alle domande, sostenerli in un percorso di realizzazione. Dove? Nella palestra Linea di Corrado Mazzola, che ha vinto un bando, come unico in Lunigiana e darà il via a una serie di corsi legati al benessere. Il progetto, che durerà due anni, sarà aperto a chiunque vorrà iscriversi. A lavorare in sinergia saranno Asd Linea e Asd centro Studi Karate Lunigiana della Spezia. Si affiancherà l’impegno di molti volontari e professionisti per dar vita a un programma di attività che oltre allo svago e al divertimento punta diritto all’obiettivo di crescita sociale della comunità. Le attività coinvolgeranno persone fra 14 e 34 anni: Karate, Qi Gong, sala pesi ma anche mindfulness e focusing, percorsi di educazione alimentare, escursioni in natura

"Il bando ha previsto dieci milioni di euro - ha detto Alessandro Viti, coordinatore regionale Sport e salute per la Toscana - per associazioni sportive, con l’obiettivo di utilizzare lo sport come veicolo per potenziare la cittadinanza attiva, un corretto stile di vita, con attenzione particolare a chi non studia e non lavora".

"Attraverso questi Spazi civici – continua il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma – si vuole promuovere uno stile di vita attivo e rafforzare nei giovani i valori educativi dello sport, come lo spirito di squadra, l’impegno continuativo, la lealtà e il rispetto reciproco, oltre a sensibilizzare l’associazionismo sportivo a creare o rafforzare network e presidi educativi per i giovani del territorio". Soddisfatto il sindaco di Aulla Roberto Valettini, che ha definito il progetto un valore aggiunto per l’intera comunità. "Sono attività che porto avanti da anni - ha chiuso Corrado Mazzola - in palestra e nella mia esperienza personale. Il progetto unisce il lavoro del corpo alla consapevolezza e conoscenza di noi stessi, delle nostre emozioni, la comunicazione con gli altri. Con me collaboreranno Paola Pirrera, istruttrice di sala, Nicola Cannaò insegnante di Karate, lo psicologo Giacomo Benvenuto, col coinvolgimento della Società della salute. Un ringraziamento particole all’amministrazione comunale, a Laura Perlucci e Paola Pasqualini per il supporto".

