Spartitraffico in via Pellegrini, ancora senza segnaletica adeguata

Spartitraffico ’trappola’ in via Pellegrini, alla stazione. E’ ancora privo di segnaletica adeguata nonostante le richieste di molti cittadini e soprattutto da parte di chi, in quel cordolo, ci ha rimesso la salute. E’ il caso di un giovane massese, D.D.P., che due anni fa, transitava in direzione Carrara su uno scooter quando, per evitare un animale che stava attraversando, urtò violentemente il cordolo dello spartitraffico finendo a terra. Per il giovane è ancora in corso la pratica di risarcimento ma il cordolo spartitraffico è ancora privo di segnaletica adeguata.