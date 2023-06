‘Spariscono’ due asine Allevatori a processo

di Andrea Luparia

Sono stati rinviati a giudizio i quattro protagonisti (in parte lunigianesi e in parte della Val di Vara) di una vicenda cominciata con una semplice denuncia per furto. La querela era stata presentata nel settembre del 2019 da una signora nata a Pietrasanta. Ad essere sparite erano state due giovani asine (non stiamo scherzando) che erano di proprietà della donna. Ieri mattina, infatti, il Gup Marta Baldasseroni ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Pubblico ministero Marco Mansi. La storia è piuttosto singolare. Due imputati sono accusati di aver “fatto proprie“ le asinelle di nome “Gilda“ e “Bella Luna“ che detenevano per affido temporaneo. Successivamente i due avrebbero “acquistato o ricevuto e adoperato atti falsi“ per vendere le asine ad altri allevamenti fuori provincia. In pratica avrebbero alterato i documenti, una sorta di passaporti, identificativi dei quadrupedi. Non solo. Sono anche accusati di aver posto in commercio “carni contraffatte“. Secondo l’accusa, infatti, avrebbero portato al macello a Fivizzano un cavallo maschio di nome “Pasquino“ con tanto di “passaporto identificativo“. Peccato che il vero nome della povera bestia era “Meadownland“ed era un cavallo non destinato alla produzione di alimenti bensì alla pratica agonistica. Quindi i “passaporti“ erano falsi o quanto meno erano stati falsificati. Gli altri due imputati sono accusati di aver portato al macello un cavallo di nome “Tornado“ ma anche questo non era destinato al consumo alimentare.

Da notare che la signora di Pietrasanta che ha fatto partire l’inchiesta (che ha avuto sviluppi imprevedibili) si è costituita parte civile. La prima udienza ci sarà a settembre. Particolare interessante: gli imputati hanno schierato avvocati come Andrea Corradino e Daniel Monni.