Pontremoli (Massa Carrara), 7 ottobre 2018 - Un uomo di 37 anni, disoccupato e residente a Pontremoli è stato arrestato per l'aggressione a mano armata contro un casellante all'uscita dell'A15 a Pontremoli.

Il bandito autore del gesto, del quale si ignorano le motivazioni, era a bordo di una Mercedes classe B; arrivato al casello di uscita dell'A15 a Pontremoli, con il volto travisato da un passamontagna, aveva rallentato come per pagare ma, sembra senza dire una parola, aveva estratto un fucile e fatto fuoco. Il casellante aveva fatto in tempo a vedere la canna del fucile spuntare dal finestrino e a gettarsi a terra rimanendo illeso. I pallini di piombo hanno forato il tetto del gabbiotto.

Il 37enne è stato rintracciato grazie alle telecamere dell'area ex Terni, dove era stata ritrovata la Mercedes: le immagini hanno mostrato una Ford Fiesta grigia uscire da lì. Dall'auto è stato possibile risalire a un indirizzo non lontano dalla zona e in casa è stato trovato il 37enne. Presenti la polizia stradale e i carabinieri.

L'uomo è stato portato nella caserma della polizia stradale di Massa. Gli investigatori della Sottosezione hanno rintracciato in zona Ca De Corvi la Fiesta con cui lui andava dove aveva lasciato una Mercedes rubata, vettura usata sia per la tentata rapina al casello autostradale, sia nel tentativo di scassinare la cassa automatica di una stazione di servizio Total il 2 ottobre.

Inoltre alla Polstrada risulta pure che abbia scippato una donna il 5 ottobre. In casa i poliziotti gli hanno trovato le canne mozzate del fucile con cui ha sparato ieri e in tasca ancora le chiavi della Mercedes. Quindi gli agenti hanno recuperato il fucile e una maschera con il disegno di un teschio con cui agiva e si copriva il volto per non farsi riconoscere. Ora la Polstrada ha messo l'uomo in stato di fermo per tentato omicidio e tentata rapina, e sta redigendo gli atti da inviare alla procura della Repubblica di Massa. Le indagini comunque continuano per accertare se si sia reso responsabile di altri reati in altri momenti.