Spada di Damocle sul Monoblocco Allarme dei sindacati per i servizi

I continui rumors, provenienti da diverse sedi, sulle chiusure di servizi sanitari al monoblocco stanno preoccupando seriamente i sindacati. L’allarme è dei segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil rispettivamente Nicola Del Vecchio, Andrea Figaia e Franco Borghini che chiedono chiarimenti alla sindaca Serena Arrighi e alla direttrice generale Maria Letizia Casani. I sindacati confederali inoltre chiedono un incontro urgente, per essere messi a conoscenza oltre che sullo stato dei servizi del monoblocco anche sulla costruzione della nuova palazzina a Monterosso.

"Cgil, Cisl e Uil – si legge in una nota firmata da Del Vecchio, Figaia e Borghini – sono preoccupate per la situazione del monoblocco. Pertanto chiediamo urgentemente un serio confronto. Siamo fortemente preoccupati per la situazione che interessa il Monoblocco e ad oggi non abbiamo ancora ricevuto notizie ufficiali dall’azienda sanitaria nonostante le richieste che abbiamo avanzato già da giorni alla direttrice generale Casani. La prossima settimana avremo un incontro con la sindaca: in quella sede ci auguriamo possano esserci fornite informazioni puntuali e precise in merito al mantenimento dei servizi sanitari all’ex ospedale di Carrara e la tempistica di inizio della costruzione della nuova palazzina, così come previsto dal piano sanitario.

In città le voci si rincorrono, negli ultimi giorni insistentemente, e parlano di una possibile chiusura anche parziale, ma con dismissioni vere e significative di servizi sanitari. Il Monoblocco è stato ed è un grande punto di riferimento sanitario e garantisce risposte ai cittadini di Carrara e dei Comuni limitrofi, in un quadro di sanità integrata territoriale. Senza contare che togliere oggi una struttura del genere indebolirebbe ulteriormente non solo il sistema sanitario, ma anche quello economico e occupazionale della città. Ci sono servizi ad esso collegati che rischiano di essere fortemente ridimensionati con conseguente perdita di posti di lavoro. Nell’immaginario collettivo dei carrarini, quella struttura doveva essere rafforzata ed implementata tanto che avrebbero dovuto essere utilizzati altri due piani di altezza. Nel retro ci sono ancora ben visibili i due basamenti in cemento armato adatti allo scopo. Ma questo blocco unico si è rilevato assai problematico pur costruito nemmeno troppo tempo fa. Ha infatti problemi irrisolvibili di natura statica, sismica e antincendio. I vigili del fuoco hanno rilevato inadempienze e problematiche che richiamano alla sicurezza dell’immobile e conseguentemente alla sicurezza dei lavoratori e dei pazienti per i quali sarebbero necessari importanti interventi.

La procedura penale, iniziata con provvedimenti sanzionatori, prescrive tempi ristretti per l’esecuzione dei lavori. Si parla di pochi mesi. Ci domandiamo se queste tempistiche siano compatibili con gli interventi che dovranno essere effettuati, così come ci domandiamo quale effettivamente sia l’entità delle operazioni previste e le possibili conseguenze. Oggi all’interno del monoblocco si trovano importanti servizi come l’allergologia, la reumatologia, la dermatologia, le sale operatorie per la dermatologia, l’oculistica e la chirurgia ambulatoriale, poi ancora la libera professione, il dh oncologico, le cure palliative, altri ambulatori e le cure intermedie. Senza contare che in questi giorni si sta installando un macchinario nuovissimo, al civico, per la radioterapia e la radiochirurgia, unico al momento in area vasta. Tuttavia nel frattempo la mancanza di radiologi sembra che porti alla chiusura estiva anche dei servizi di radiologia del monoblocco. Vorremmo avere certezze dall’azienda sanitaria e non leggere indiscrezioni a mezzo stampa, così come chiediamo – conclude il comunicato congiunto – con forza l’inizio in tempi rapidi della costruzione della palazzina, secondo quanto già previsto dal piano sanitario".